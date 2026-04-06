Булыкин: хотелось бы послушать трактовки судейских решений в матче «Спартака» и «Локо»

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 23-го тура Мир РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (2:1).

«Судейские решения будут обсуждать долго, пока не дадут официальные ответы по поводу правильности принятия решений в матче. Но красная карточка Морозова очень сильно повлияла на результат игры. Хотелось бы послушать трактовки судейских решений в матче «Спартака» с «Локомотивом». Для меня исход матча решили красная карточка Морозова и второй гол «Спартака» от Солари, когда «Локомотив» допустил две грубые ошибки и отдал мяч сопернику в простой ситуации.

Потом Фассон неправильно выбрал позицию — всё это привело ко второму голу. Если бы этого не было, в принципе ничья была более закономерна и интересна. Команды показали равную игру. Но красная карточка «Локомотива» и ошибки защитников привели к поражению», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.