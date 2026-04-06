Булыкин: хотелось бы послушать трактовки судейских решений в матче «Спартака» и «Локо»

Булыкин: хотелось бы послушать трактовки судейских решений в матче «Спартака» и «Локо»
Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 23-го тура Мир РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Судейские решения будут обсуждать долго, пока не дадут официальные ответы по поводу правильности принятия решений в матче. Но красная карточка Морозова очень сильно повлияла на результат игры. Хотелось бы послушать трактовки судейских решений в матче «Спартака» с «Локомотивом». Для меня исход матча решили красная карточка Морозова и второй гол «Спартака» от Солари, когда «Локомотив» допустил две грубые ошибки и отдал мяч сопернику в простой ситуации.

Потом Фассон неправильно выбрал позицию — всё это привело ко второму голу. Если бы этого не было, в принципе ничья была более закономерна и интересна. Команды показали равную игру. Но красная карточка «Локомотива» и ошибки защитников привели к поражению», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

