В «Динамо» Мх поддержали Евсеева после нецензурного интервью

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поддержал главного тренера команды Вадима Евсеева после его резонансного интервью, в котором он выругался 12 раз за 37 секунд.

«Мы, конечно, за чистоту речи. Но считаем, что бывают эмоции, когда тяжело себя сдерживать. Не стоит жёстко делать акцент на этом — лучше говорить о футболе. Если мы эту тему будем раскачивать, это пойдёт дальше и люди разделятся. Но никто, конечно, не скажет, что мат — это хорошо. Мы главного тренера всегда будем только поддерживать. Если нет эмоций, это неинтересно — этим футбол и прекрасен. Вадим Валентинович всегда был неординарным игроком, тренером и человеком — мы его принимаем таким, какой он есть», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.