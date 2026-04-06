Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: у нас чуть ли не лучшее поле в России, это большой труд

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о домашнем поле команды на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Он считает, что у «Динамо» одно из лучших полей в России прямо сейчас.

«Все обсуждают только негатив, а я бы хотел сказать о том, какое у нас шикарное поле. Махачкалинское «Динамо» затратило много сил и денег, проделало большой труд. Сейчас поле у нас чуть ли не лучшее в России. Вы же видели картинку в матче с «Балтикой». Даже соперники удивлялись: «Как они за такое время умудрились такой газон сделать?» — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.