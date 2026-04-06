Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Винисиус прокомментировал ситуацию с продлением контракта в «Реале»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал ситуацию относительно возможного продления контракта с клубом.

«Надеюсь, я смогу остаться в «Реале» надолго. У меня ещё год по контракту, но я очень спокоен.

Президент Флорентино Перес мне доверяет. В подходящий момент я продлю контракт и останусь здесь надолго, потому что это клуб моей мечты», — приводит слова Винисиуса AS.

Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до июня 2027 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 150 млн.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отметился 12 результативными передачами.

Материалы по теме
Суперкомпьютер Opta оценил шансы «Барселоны» и «Реала» в борьбе за чемпионство в Ла Лиге
