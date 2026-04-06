Булыкин — об эпизоде Дзюбы с Акинфеевым: в Англии могут снести вратаря и забить гол

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался об отмене гола нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы на 90+3-й минуте матча 23-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:2). Главный арбитр встречи Владимир Москалёв отменил гол форварда тольяттинцев, зафиксировав фол на вратаре Игоре Акинфееве.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

«Если мы посмотрим чемпионат Англии, там не то что дотрагиваются, могут снести вратаря и забить гол. Конечно, есть разные трактовки. Одни судьи дают играть, другие — бороться, третьи — нет. Но думаю, что здесь нужно действовать в духе игры. Если это грубое нарушение, то нужно свистеть, но и давать бороться.

Футбол — контактный вид спорта. Когда давать бороться с вратарями? Здесь уже другой вопрос. Им тяжелее, их нужно немного беречь. Я на стороне вратарей: их чуть-чуть подтолкнул — и они уже теряют мяч и могут выронить его, им сложнее», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Булыкин: хотелось бы послушать трактовки судейских решений в матче «Спартака» и «Локо»
