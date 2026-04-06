«Таблица всё показывает». Тюкавин ответил, кто лучше — «Зенит» или «Краснодар»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, какая команда ему нравится больше по этому сезону — «Краснодар» или «Зенит». После 23 туров Мир РПЛ «быки» занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущих следом сине-бело-голубых на одно очко.

— Для вас, учитывая историю противостояния в последние годы, это («Краснодар». — Прим. «Чемпионата») принципиальный соперник.

— Не сказал бы. Обычный соперник. Да, нам не удавалось добиваться положительного результата в последние годы, но есть возможность это переломить. Мы движемся к своей мечте и постараемся отдать все силы.

— Кто вам по этому сезону больше нравится — «Зенит» или «Краснодар»?

— Давайте скажу так — турнирная таблица всё показывает, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».