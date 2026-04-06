Винисиус признал некорректное поведение по отношению к Алонсо в матче с «Барселоной»

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признал некорректное поведение по отношению к бывшему тренеру «сливочных» Хаби Алонсо в матче 10-го тура Ла Лиги, в котором его команда одержала победу над «Барселоной» (2:1).

«Это был неприятный момент, я извинился перед всеми. Мне нравится играть в каждом матче, и я ни в одном из них не ошибся. Позже, с трезвой головой, можно понять, что ты допустил ошибку. Я молод, и каждый день — это новый опыт, где можно совершенствоваться.

У каждого тренера свои особенности, и, возможно, мы не очень хорошо ладили. Я многому научился, проанализировал ситуацию и теперь стал лучше», — приводит слова Винисиуса AS.

Бразилец высказывал претензии в адрес Хаби Алонсо и сразу после замены направился в подтрибунное помещение. Спустя некоторое время футболист вернулся на скамейку запасных и досматривал финальный отрезок матча вместе с партнёрами по команде.