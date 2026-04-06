Игрок «Ростова» — о финансовых проблемах клуба: слухи, чтобы сбить наш боевой дух

Защитник «Ростова» Давид Семенчук высказался по поводу слухов о финансовых проблемах южного клуба. Ранее СМИ утверждали, что у ростовчан есть серьёзные проблемы с бюджетом. Из-за них клуб якобы мог даже не приехать на матч 23-го тура Мир РПЛ с «Пари НН». В итоге «Ростов» приехал в Нижний Новгород и добыл там победу со счётом 1:0.

«Мы прекрасно понимаем, что слухи на то и слухи, чтобы сбить наш боевой дух. Мы все это понимали и спокойно готовились», — сказал Давид Семенчук в эфире программы телеканала «Матч ТВ».

Ранее также появлялись слухи, что «Ростов» может быть расформирован по окончании сезона.