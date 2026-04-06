«Нас ждёт великолепный вечер». Арбелоа высказался перед матчем с «Баварией» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о предстоящем матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором его команде предстоит встретиться с «Баварией».

«Мадридский «Реал» всегда достойно противостоял командам высшего уровня. У «Баварии» исключительный сезон. Но мы знаем, с какими трудностями они столкнутся на поле. Наша история с «Баварией» всегда особенная. На «Сантьяго Бернабеу» нас ждёт ещё один великолепный вечер Лиги чемпионов», — приводит слова Арбелоа AS.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.