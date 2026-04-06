Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: «Динамо» нельзя пропускать три от «Оренбурга», который идёт на последних местах

Комментарии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Оренбург». Игра прошла в Москве и завершилась вничью со счётом 3:3. При этом по ходу матча московский клуб уверенно вёл в счёте (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Окончен
3 : 3
Оренбург
1:0 Муфи – 29'     2:0 Тюкавин – 40'     2:1 Муфи – 45+2'     2:2 Кейрос – 51'     3:2 Тюкавин – 61'     3:3 Кейрос – 66'    

«У «Динамо» с защитой всегда были вопросы, и в матче с «Оренбургом» тоже. Конечно, нельзя пропускать три мяча от команды, которая идёт на последних местах, да ещё когда ты хочешь побороться за какие-то хорошие места. В обороне нужно играть построже», — сказал Дмитрий Булыкин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android