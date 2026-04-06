Булыкин: «Динамо» нельзя пропускать три от «Оренбурга», который идёт на последних местах
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Оренбург». Игра прошла в Москве и завершилась вничью со счётом 3:3. При этом по ходу матча московский клуб уверенно вёл в счёте (2:0).
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 3
Оренбург
Оренбург
1:0 Муфи – 29' 2:0 Тюкавин – 40' 2:1 Муфи – 45+2' 2:2 Кейрос – 51' 3:2 Тюкавин – 61' 3:3 Кейрос – 66'
«У «Динамо» с защитой всегда были вопросы, и в матче с «Оренбургом» тоже. Конечно, нельзя пропускать три мяча от команды, которая идёт на последних местах, да ещё когда ты хочешь побороться за какие-то хорошие места. В обороне нужно играть построже», — сказал Дмитрий Булыкин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
