Булыкин: «Динамо» нельзя пропускать три от «Оренбурга», который идёт на последних местах

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Оренбург». Игра прошла в Москве и завершилась вничью со счётом 3:3. При этом по ходу матча московский клуб уверенно вёл в счёте (2:0).

«У «Динамо» с защитой всегда были вопросы, и в матче с «Оренбургом» тоже. Конечно, нельзя пропускать три мяча от команды, которая идёт на последних местах, да ещё когда ты хочешь побороться за какие-то хорошие места. В обороне нужно играть построже», — сказал Дмитрий Булыкин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.