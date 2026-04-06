«Важно только моё мнение». Арбелоа ответил на вопрос о Мбаппе и дисбалансе в команде

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о форварде «сливочных» Килиане Мбаппе и слабой игре футболиста при оборонительных действиях.

«Мбаппе прекрасно знает, что представляет собой мадридский «Реал»; он всегда мечтал играть здесь. То, чего он добился, чтобы играть здесь, далось ему нелегко.

Для меня важно только моё мнение, и это невероятная удача — иметь в команде такого игрока, как Мбаппе. Я ставлю себя на место защитников, которым предстоит противостоять «Реалу», — приводит слова Арбелоа AS.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «Реал» 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 41 мяч и отметился пятью результативными передачами.