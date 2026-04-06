Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» объявили о пролонгации контракта с Максименко

Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов объявил о пролонгации контракта с голкипером Александром Максименко. Его прошлый контракт был рассчитан до лета 2026 года. Однако СМИ сообщали, что красно-белые активируют опцию пролонгации контракта с Максименко на сезон (до июня 2027 года). Теперь эту информацию подтвердил и Некрасов.

«Конечно, мы продлили контракт с Александром Максименко», — приводит слова Некрасова информационное агентство ТАСС.

В нынешнем сезоне Максименко провёл 25 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых пропустил 36 голов и семь раз сыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android