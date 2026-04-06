Капитан «Краснодара» Сперцян назвал любимые европейские клубы

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал свои любимые европейские клубы, за которые мечтал играть с детства.

«С детства, наверное, опять-таки, можно сказать «Барса». «Ливерпуль» можно назвать. На самом деле потом уже, когда время прошло, как-то по-другому на футбол смотрел», — сказал Сперцян в интервью на YouTube-канале Corner Football Armenia.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отметился 15 результативными передачами.

После 23 матчей в Мир Российской Премьер-Лиге «Краснодар» набрал 52 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.