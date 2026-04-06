Серж Гнабри: матчи «Баварии» с «Реалом» — это классика европейского футбола

Серж Гнабри: матчи «Баварии» с «Реалом» — это классика европейского футбола
Нападающий «Баварии» Серж Гнабри высказался в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Игра пройдёт завтра, 7 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Какие ощущения у вас вызывает завтрашний матч с «Реалом»?
— Невероятные ощущения, конечно. Я думаю, что это, очевидно, одна из главных тем для разговоров в футбольном мире. Все мои друзья и семья не перестают говорить об этом матче, поэтому я очень взволнован. И да, я очень хочу сыграть оба матча с «Реалом».

— Это настоящая классика европейского футбола?
— Конечно, есть и другие громкие игры, но я думаю, что прямо сейчас можно сказать «да». Мы находимся в отличной форме. И они тоже, — приводит слова Гнабри AS.

