Сулейманов: сожалею, что отпраздновал гол в ворота «Пари НН»

Форвард «Ростова» Тимур Сулейманов высказался по итогам матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой ростовчан со счётом 1:0. Единственный гол забил именно Сулейманов. Нападающий признался, что жалеет о праздновании гола в ворота своей бывшей команды.

«Конечно, меня это заряжало, потому что это мой родной стадион, на котором я начинал свой большой путь в футболе. Спасибо большое болельщикам за такой приём. У меня был момент, когда отпраздновал гол в ворота «Пари НН». Есть чуть, что об этом сожалею, но это произошло на эмоциях», — сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч ТВ».