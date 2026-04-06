Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сулейманов: сожалею, что отпраздновал гол в ворота «Пари НН»
Комментарии

Форвард «Ростова» Тимур Сулейманов высказался по итогам матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой ростовчан со счётом 1:0. Единственный гол забил именно Сулейманов. Нападающий признался, что жалеет о праздновании гола в ворота своей бывшей команды.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 29'    

«Конечно, меня это заряжало, потому что это мой родной стадион, на котором я начинал свой большой путь в футболе. Спасибо большое болельщикам за такой приём. У меня был момент, когда отпраздновал гол в ворота «Пари НН». Есть чуть, что об этом сожалею, но это произошло на эмоциях», — сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android