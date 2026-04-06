Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Люди могут говорить всё, что хотят». Винисиус — об игре в связке с Мбаппе

Комментарии

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о своей игре в связке с форвардом «сливочных» Килианом Мбаппе.

— Вас беспокоит, когда говорят, что вам не хватает оборонительной самоотдачи, когда вы играете с Мбаппе?
— Конечно, меня это беспокоит, но люди могут говорить всё, что хотят. Мы должны прислушиваться к тренеру. То, что приходит извне, нас не касается. Мы можем помогать друг другу становиться лучше, — приводит слова Винисиуса AS.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отметился 12 результативными передачами. Мбаппе сыграл за клуб 36 игр, забил 41 гол и сделал пять результативных передач.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android