«Люди могут говорить всё, что хотят». Винисиус — об игре в связке с Мбаппе

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о своей игре в связке с форвардом «сливочных» Килианом Мбаппе.

— Вас беспокоит, когда говорят, что вам не хватает оборонительной самоотдачи, когда вы играете с Мбаппе?

— Конечно, меня это беспокоит, но люди могут говорить всё, что хотят. Мы должны прислушиваться к тренеру. То, что приходит извне, нас не касается. Мы можем помогать друг другу становиться лучше, — приводит слова Винисиуса AS.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за «Реал» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отметился 12 результативными передачами. Мбаппе сыграл за клуб 36 игр, забил 41 гол и сделал пять результативных передач.