Тюкавин отреагировал на слухи о недопонимании между игроками «Динамо» и Гусевым

Тюкавин отреагировал на слухи о недопонимании между игроками «Динамо» и Гусевым
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на слухи о недопонимании между игроками бело-голубых и главным тренером команды Роланом Гусевым.

«Видел слухи, что футболисты «Динамо» якобы не понимают, чего от них хочет тренерский штаб. Так говорили люди, которые не находились на сборах и не видели тренировочный процесс. Ничего такого не было. А на слухи мы ответили игрой и результатами. Перед сборами у нас многое поменялось. Ролан Саныч только вступил в должность главного тренера, пришёл новый штаб. Поменялся подход, появились новые требования. Нужно было время, чтобы познакомиться поближе. Сборы Гусева сильно отличались от того, что мы делали с Личкой. Как минимум физподготовкой. С Марцелом были, наверное, тяжелейшие сборы за всё время. Сейчас больше внимания уделяли тактике, комбинациям, игре в обороне.

Всего по чуть-чуть, но основной упор делали на защите: как обороняемся без мяча, как располагаемся при владении, чтобы быть готовыми к потере. Этим компонентом больше занимается Роман Сергеевич Шаронов, которого позвал Саныч. Много помогает по теории. У нас сейчас даже схема другая – не такая, как при Марцеле или Карпине. В нижнем блоке мы располагаемся 4-4-2, и большинству команд тяжело нас вскрыть. Тренерский штаб объяснил, кто чем занимается, всё своевременно», — приводит слова Тюкавина Sports.ru.

Материалы по теме
«Таблица всё показывает». Тюкавин ответил, кто лучше — «Зенит» или «Краснодар»
Комментарии
