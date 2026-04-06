Фанаты «Зенита» не будут скандировать оскорбления в адрес «Спартака» в честь Пасхи

Фанатское объединение «Зенита» под названием «Ландскрона» опубликовало заявление в преддверии матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». Игра пройдёт 8 апреля. Фанаты «Зенита» объявили, что не будут оскорблять соперника и использовать любые оскорбления в связи с приближающейся Пасхой.

«Послезавтра нас ждёт встреча со «Спартаком». Последний раз такое фанатское противостояние было почти пять лет назад — и вот уже близится новое! Нет смысла говорить об ажиотаже и уровне накала страстей. В связи с этим мы хотели бы обратиться к вам с просьбой не превращать данный матч в «ад и Израиль», а провести его достойно.

Так, с момента введения Fan ID мы неоднократно пересекались с армейцами и каждый раз договаривались о взаимном отказе от оскорблений. Более того, мы объединялись вокруг общей идеи патриотизма. На наш взгляд, эта тема первостепенна и не может сочетаться с обструкциями в сторону друг друга. В этот раз нашим соперником будет «Спартак» — и мы не видим причин менять свою линию поведения.

Кроме этого, сегодня началась Страстная неделя, мы готовим перформанс, наполненный глубоким смыслом и имеющий отсылки к нашим красно-белым коллегам в том числе. Всё вышеизложенное, как кажется нам, является весомыми аргументами в пользу того, чтобы отказаться от оскорблений, мата и хамства в адрес красно-белых. Просим с пониманием отнестись к данному решению, не переделывать заряды, не начинать их спонтанно!

До встречи на футболе: выступим вместе единой и зрелой трибуной!» — сказано в заявлении «Ландскроны» в телеграм-канале.