Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сперцян не дал однозначного ответа на вопрос про лигу, которая ему ближе по стилю игры

Сперцян не дал однозначного ответа на вопрос про лигу, которая ему ближе по стилю игры
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян не дал однозначного ответа про лигу, которая ему ближе по стилю игры.

— А в целом есть представление, какая лига тебе ближе по стилю игры?
— Я не знаю. Честно, не могу сказать. Ну, может быть, испанский футбол, итальянский. Без разницы. Пока я это не почувствую, то не смогу ответить на вопрос, — сказал Сперцян в интервью на YouTube-канале Corner Football Armenia.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отметился 15 результативными передачами.

После 23 встреч в Мир Российской Премьер-Лиге «Краснодар» набрал 52 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

