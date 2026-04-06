Винисиус призвал Ламина Ямаля подключиться к борьбе с расизмом

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о проблеме расизма и призвал форварда «Барселоны» Ламина Ямаля принять участие в данном вопросе.

«Это сложный вопрос, и такое случается часто. Важно, чтобы Ламин Ямаль тоже продолжил эту борьбу. Мы знамениты, у нас есть деньги, мы можем сбалансировать эти вещи… но бедным чернокожим людям приходится гораздо труднее, чем нам. Я не говорю, что Испания, Германия или Португалия — расистские страны, расисты есть в каждой стране, и, если мы будем бороться вместе, надеюсь, другие игроки и люди перестанут страдать от этого», — приводит слова Винисиуса AS.