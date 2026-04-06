Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус призвал Ламина Ямаля подключиться к борьбе с расизмом

Комментарии

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о проблеме расизма и призвал форварда «Барселоны» Ламина Ямаля принять участие в данном вопросе.

«Это сложный вопрос, и такое случается часто. Важно, чтобы Ламин Ямаль тоже продолжил эту борьбу. Мы знамениты, у нас есть деньги, мы можем сбалансировать эти вещи… но бедным чернокожим людям приходится гораздо труднее, чем нам. Я не говорю, что Испания, Германия или Португалия — расистские страны, расисты есть в каждой стране, и, если мы будем бороться вместе, надеюсь, другие игроки и люди перестанут страдать от этого», — приводит слова Винисиуса AS.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android