Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов ответил, может ли он вернуться в Россию

Нападающий турецкого «Истанбул Башакшехир» Эльдор Шомуродов ответил на вопрос, может ли он вернуться в Россию. В Мир РПЛ Шомуродов выступал за «Ростов», откуда перешёл в итальянский «Дженоа».

— Потенциально рассматриваешь своё возвращение в Россию в ближайшие несколько лет?

— Если честно, иногда об этом думаю. Что будет, если… Пока ещё ответа нет. Но иногда представляю. Ну и не могу сказать, что точно нет, не вернусь.

— Должна вернуться Россия в еврокубки, чтобы повлиять на твоё решение?

— Думаю, да, – сказал Шомуродов на YouTube-канале FONBET.

Шомуродову 30 лет, за «Истанбул Башакшехир» он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист провёл 37 матчей на клубном уровне, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.