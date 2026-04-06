Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов ответил, может ли он вернуться в Россию

Комментарии

Нападающий турецкого «Истанбул Башакшехир» Эльдор Шомуродов ответил на вопрос, может ли он вернуться в Россию. В Мир РПЛ Шомуродов выступал за «Ростов», откуда перешёл в итальянский «Дженоа».

— Потенциально рассматриваешь своё возвращение в Россию в ближайшие несколько лет?
— Если честно, иногда об этом думаю. Что будет, если… Пока ещё ответа нет. Но иногда представляю. Ну и не могу сказать, что точно нет, не вернусь.

— Должна вернуться Россия в еврокубки, чтобы повлиять на твоё решение?
— Думаю, да, – сказал Шомуродов на YouTube-канале FONBET.

Шомуродову 30 лет, за «Истанбул Башакшехир» он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист провёл 37 матчей на клубном уровне, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.

Материалы по теме
Шомуродов описал тренерский стиль Нури Шахина, упомянув Валерия Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android