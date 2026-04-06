Радченко: «Спартак» проявил характер и заслуженно обыграл «Локомотив»

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко высказался по итогам центрального матча 23-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Игра получилась прежде всего для болельщиков, потому что матч был действительно очень напряжённый, настоящее дерби. «Локомотив» начал хорошо, но я давно не видел, чтобы так здорово «Спартак» проявил характер.

Я думаю, они заслуженно победили «Локомотив». И, конечно, были спорные моменты — пенальти, красная карточка. Однако матч получился именно для болельщиков», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

