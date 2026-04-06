Тренер «Реала» Арбелоа назвал сильные стороны «Баварии» перед матчем в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа назвал сильные стороны мюнхенской «Баварии» перед встречей между командами в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это очень хорошо подготовленная команда, чьи индивидуальность и стиль игры сразу бросаются в глаза. Они очень дисциплинированы в обороне, заставляют всех своих игроков невероятно хорошо возвращаться в защиту. Чрезвычайно самоотверженно играют. Затем, с мячом, они создают моменты на флангах с помощью очень талантливых игроков. Я думаю, это очень сбалансированная команда с множеством сильных сторон. Компани заслуживает всяческой похвалы, потому что делает огромную работу в «Баварии», — приводит слова Арбелоа AS.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.