Зобнин — о матче КР с «Зенитом»: настрой только на победу
Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем матче своей команды с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Шансы всегда 50 на 50. Понятно, что будем играть на выезде. Конечно, дома легче и родные стены помогают. Будем играть и стараться побеждать. Здесь настрой только на победу», — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Спартак» сыграет с «Зенитом» в рамках турнира 8 апреля в Санкт-Петербурге. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В прошлогоднем финале армейцы одержали победу над «Ростовом» (0:0, 4:3 пен.).
