Константин Тюкавин: для «Динамо» важнее бросить все силы на Кубок России

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что для бело-голубых важнее успешно выступить в Фонбет Кубке России в остатке этого сезона, чем в Мир РПЛ. В финале Пути РПЛ Кубка страны «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Игра пройдёт в среду, 8 апреля.

«Конечно, хочется быть повыше в чемпионате, но по большому счёту нет разницы, если не в медалях. Поэтому Кубок – главная цель и шанс на трофей. Нам важнее бросить все силы туда. «Краснодар» впечатляет. Одна из сильнейших атак. Заметил, что Кордоба стал спокойнее. Прям неузнаваем в последних играх. Раньше он тратил эмоции и силы на возмущения, а теперь спокойненько забивает четыре. Но не бывает такого, что у команды нет слабых сторон. Будем их вскрывать», — приводит слова Тюкавина Sports.ru.

