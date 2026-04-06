Форвард «Балтики» рассказал, как изменит внешность в случае чемпионства калининградцев

Нигерийский нападающий калининградской «Балтики» Тентон Йенне рассказал, как изменит внешность в случае чемпионства своей команды в Мир РПЛ.

«Если станем чемпионами, перекрашу бороду в цвета «Балтики». А если нет, то нет. Сейчас мы находимся очень близко к тройке, поэтому никто ничего не может гарантировать. Но если возьмём золотые медали в Премьер‑Лиге, сделаю вообще всё, что захотите. Если нужно, даже сбрею бороду!» — сказал Йенне в эфире «Матч Премьер».

После 23 матчей в чемпионате России калининградская команда набрала 43 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 52 очка.