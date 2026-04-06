Радченко: «Зенит» соберётся на матч со «Спартаком» — в этой игре решится многое

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче между командами в рамках 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«С «Крыльями», может быть, «Зенит» не так хорошо сыграл. Но в голове все держали кубковую игру со «Спартаком». А потом сразу идёт матч с «Краснодаром». Потому что тренерский штаб и игроки прекрасно понимают, что в этих двух встречах может решиться очень многое.

«Я бы не сказал, что «Зенит» сейчас в плохой форме, потому что команда может проводить матчи со слабыми соперниками не так ярко и качественно. Но на такие серьёзные встречи «Зенит», конечно, собирается. Так что будет интересно посмотреть матч со «Спартаком». А шансы, как всегда, 50 на 50 в этих играх», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» в рамках турнира 8 апреля в Санкт-Петербурге. Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В прошлогоднем финале армейцы одержали победу над «Ростовом» (0:0, 4:3 пен.).