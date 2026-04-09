Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 9 апреля

Сегодня, 9 апреля, состоятся три первых матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы 9 апреля (время московское):
22:00. «Фрайбург» – «Сельта»;
22:00. «Порту» – «Ноттингем Форест»;
22:00. «Болонья» – «Астон Вилла».
Ответные матчи состоятся 16 апреля.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.
