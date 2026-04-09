Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Расписание матчей 1/4 финала Лиги Европы по футболу 2025/2026 на 9 апреля

Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 9 апреля
Сегодня, 9 апреля, состоятся три первых матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Права на трансляцию матчей Лиги Европы в России принадлежат Okko.

Расписание матчей Лиги Европы 9 апреля (время московское):

22:00. «Фрайбург» – «Сельта»;
22:00. «Порту» – «Ноттингем Форест»;
22:00. «Болонья» – «Астон Вилла».

Ответные матчи состоятся 16 апреля.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

