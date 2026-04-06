Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бастони хочет как можно скорее оформить переход в «Барселону» — Mundo Deportivo

Комментарии

Защитник «Интера» Алессандро Бастони надеется как можно скорее стать футболистом «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Игрок воодушевлён возможностью пополнить состав каталонского клуба, сине-гранатовые считают, что данный трансфер обойдётся в € 55-60 млн. В клубе Ла Лиги полагают, что вероятность успешного завершения сделки высока, хотя на данный момент соглашения нет ни с футболистом, ни с «нерадзурри».

В нынешнем сезоне 26-летний итальянец принял участие в 36 встречах за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с «Интером» рассчитан до лета 2028 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android