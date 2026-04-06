Бастони хочет как можно скорее оформить переход в «Барселону» — Mundo Deportivo

Защитник «Интера» Алессандро Бастони надеется как можно скорее стать футболистом «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Игрок воодушевлён возможностью пополнить состав каталонского клуба, сине-гранатовые считают, что данный трансфер обойдётся в € 55-60 млн. В клубе Ла Лиги полагают, что вероятность успешного завершения сделки высока, хотя на данный момент соглашения нет ни с футболистом, ни с «нерадзурри».

В нынешнем сезоне 26-летний итальянец принял участие в 36 встречах за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с «Интером» рассчитан до лета 2028 года.