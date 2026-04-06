Раноккия: Бастони — замечательный человек, вряд ли он хочет покинуть Италию

Бывший футболист миланского «Интера» Андреа Раноккия поделился мнением о возможном уходе защитника «нерадзурри» Алессандро Бастони в «Барселону».

«Бастони — замечательный человек, именно это его и спасает в сложившейся ситуации (речь о невыходе сборной Италии на чемпионат мира — 2026. — Прим. «Чемпионата»).

[Тренер] Кристиан Киву заботится о парнях в команде, вселяя в них веру в себя. Я бы не стал сейчас уходить из чемпионата Италии, да и сам Алессандро тоже вряд ли этого хочет. Других всё это надломило бы и заставило покинуть родной дом. Он многое пропускает мимо ушей, хотя угрозы коснулись его жены и дочери. Такие вещи могут оказывать влияние», — приводит слова Раноккии Sport Mediaset.