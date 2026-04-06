Игрок «Спартака» Умяров: поддержка наших болельщиков на матче КР в Питере будет необходима

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Зенитом», который состоится в среду, 8 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск.

«Надеюсь, что наши болельщики на кубковом матче в Питере тоже будут. На последней игре с «Зенитом» в РПЛ их было слышно. Надеюсь на полную поддержку наших болельщиков. Она нам будет необходима», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 5 апреля, «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 в рамках 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.