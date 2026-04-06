Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Умяров: поддержка наших болельщиков на матче КР в Питере будет необходима

Игрок «Спартака» Умяров: поддержка наших болельщиков на матче КР в Питере будет необходима
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Зенитом», который состоится в среду, 8 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, что наши болельщики на кубковом матче в Питере тоже будут. На последней игре с «Зенитом» в РПЛ их было слышно. Надеюсь на полную поддержку наших болельщиков. Она нам будет необходима», — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 5 апреля, «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:1 в рамках 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'
ЧМ-2026 примут 16 стадионов. Как они выглядят и в чём их главные фишки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android