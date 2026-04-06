«Торпедо» в большинстве ушло от поражения на последних минутах матча 27-го тура с «Уфой»

Завершился матч 27-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Уфа» и московское «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Анопа (Благовещенск). Игра закончилась вничью — 1:1.

Счёт в матче открыл полузащитник «Уфы» Магомед Якуев на 42-й минуте. Защитник хозяев поля Александр Перченок получил красную карточку на 54-й минуте и оставил команду в меньшинстве. Гости получили право на пенальти, который не реализовал нападающий Александр Юшин. Однако он же сравнял счёт на 90+4-й минуте.

После 27 туров «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 27 очков. «Торпедо» с 34 очками в 27 играх располагается на 11-й строчке.

Возглавляет таблицу воронежский «Факел», команда заработала 59 очков после 27 матчей. На второй строчке располагается «Родина» (52). Тройку лидеров замыкает «Урал» (48).