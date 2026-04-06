Уфа — Торпедо Москва, результат матча 6 апреля 2026, счет 1:1, 27-й тур Первой лиги 2025/2026

«Торпедо» в большинстве ушло от поражения на последних минутах матча 27-го тура с «Уфой»
Завершился матч 27-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Уфа» и московское «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Антон Анопа (Благовещенск). Игра закончилась вничью — 1:1.

Россия — Лига PARI . 27-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Якуев – 42'     1:1 Юшин – 90+4'    
Удаления: Перченок – 54' / нет

Счёт в матче открыл полузащитник «Уфы» Магомед Якуев на 42-й минуте. Защитник хозяев поля Александр Перченок получил красную карточку на 54-й минуте и оставил команду в меньшинстве. Гости получили право на пенальти, который не реализовал нападающий Александр Юшин. Однако он же сравнял счёт на 90+4-й минуте.

После 27 туров «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 27 очков. «Торпедо» с 34 очками в 27 играх располагается на 11-й строчке.

Возглавляет таблицу воронежский «Факел», команда заработала 59 очков после 27 матчей. На второй строчке располагается «Родина» (52). Тройку лидеров замыкает «Урал» (48).

