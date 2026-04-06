Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 6 апреля

В понедельник, 6 апреля, состоялся заключительный матч 27-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедшей встречи.

Результаты матчей Первой лиги на 6 апреля:

«Уфа» — «Торпедо» Москва — 1:1.

После 27 туров «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 27 очков. «Торпедо» с 34 очками в 27 играх располагается на 11-й строчке.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 59 очков после 27 игр. На второй строчке располагается «Родина» (52). Тройку лидеров замыкает «Урал» (48). В топ-5 также входят волгоградский «Ротор» (42) и костромской «Спартак» (41). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я.