Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 27-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 6 апреля, завершился 27-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты встреч 27-го тура Первой лиги

Пятница, 3 апреля:

«Челябинск» — «Черноморец» — 1:1.

Суббота, 4 апреля:

«Шинник» — «КАМАЗ» — 0:0;

«Спартак» Кострома — «Енисей» — 2:1.

Воскресенье, 5 апреля:

«СКА-Хабаровск» — «Волга» — 1:1;

«Сокол» — «Родина» — 1:3;

«Урал» — «Чайка» — 5:0;

«Арсенал» Тула — «Факел» — 1:2;

«Ротор» — «Нефтехимик» — 3:1.

Понедельник, 6 апреля:

«Уфа» — «Торпедо» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 59 очков. На второй строчке располагается «Родина» (52). Тройку лидеров замыкает «Урал» (48). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (27) — 16-я.