Боснийский вратарь Василь высказался о поведении Доннаруммы в матче отбора на ЧМ-2026

Голкипер сборной Боснии и Герцеговины Никола Василь поделился подробностями конфликта с итальянским вратарём Джанлуиджи Доннаруммой перед серией пенальти стыкового матча за право сыграть на чемпионате мира — 2026. Боснийцы тогда оказались сильнее: 1:1 в основное и дополнительное время, 4:1 — по пенальти.

«Джиджио попытался разорвать листок бумаги, на котором я написал информацию о пенальтистах сборной Италии, но, к счастью, у тренерского штаба был запасной экземпляр: мы хорошо подготовились к любому развитию событий.

Честно говоря, я не мог поверить в происходящее, со мной такое случилось впервые. Мы с Доннаруммой начали спорить, потом я подошёл к судье, чтобы попытаться убедить его, что мой соперник заслуживает жёлтой карточки. Я посчитал поведение Джиджио крайне неспортивным. В итоге мы победили, и некоторые говорят, что это карма», — приводит слова Василя La Gazzetta dello Sport.