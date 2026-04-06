«Аталанта» разгромила «Лечче» в матче 31-го тура Серии А

Завершён матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Аталанта» (Бергамо) и «Лечче». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала команда из Бергамо. Встреча состоялась на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче. В качестве главного арбитра матча выступил Федерико Ла Пенна из Рима.

Джорджио Скальвини на 29-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Никола Крстович удвоил преимущество команды на 59-й минуте, а на 73-й минуте взятием ворот отличился Джакомо Распадори.

После этой игры «Лечче» с 27 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Аталанта» с 53 очками располагается на седьмой строчке.