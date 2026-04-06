Лечче — Аталанта, результат матча 6 апреля 2026, счёт 0:3, 31-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» разгромила «Лечче» в матче 31-го тура Серии А
Завершён матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Аталанта» (Бергамо) и «Лечче». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала команда из Бергамо. Встреча состоялась на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче. В качестве главного арбитра матча выступил Федерико Ла Пенна из Рима.

Италия — Серия А . 31-й тур
06 апреля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Лечче
0 : 3
Аталанта
0:1 Скальвини – 29'     0:2 Крстович – 59'     0:3 Распадори – 73'    

Джорджио Скальвини на 29-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Никола Крстович удвоил преимущество команды на 59-й минуте, а на 73-й минуте взятием ворот отличился Джакомо Распадори.

После этой игры «Лечче» с 27 очками находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Аталанта» с 53 очками располагается на седьмой строчке.

Календарь матчей Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
