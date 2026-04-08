«Брага» — «Бетис»: во сколько начало матча 1/4 финала Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Брага» (Португалия) и «Бетис» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» в Браге. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха».

На стадии 1/8 финала соревнования «Брага» по сумме двух встреч победила «Ференцварош» со счётом 4:2. На аналогичном этапе «Бетис» по сумме двух матчей обыграл «Панатинаикос» — 4:1.

