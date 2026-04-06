«Сочи» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Сегодня, 6 апреля, состоится матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступит Никита Новиков из Петрозаводска. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Сочи»: Дюпин, Солдатенков, Литвинов, Марсело, Заика, Волков, Мухин, Коваленко, Игнатов, Фёдоров, Фуртадо.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Грицаенко, Арройо, Рожков, Безруков, Сааведра, Грипши, Кузяев, Ходжа.

«Рубин» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе клуба из столицы Татарстана 30 очков в 22 встречах. Отставание от московского «Динамо» составляет одно очко. «Сочи» с девятью очками располагается на последнем месте в 11 очках от зоны переходных матчей.