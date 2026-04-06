На трибуне в Туле во время матча Первой лиги умер болельщик
5 апреля во время матча 27-го тура Лиги Pari между тульским «Арсеналом» и воронежским «Факелом» на трибуне стадиона «Арсенал» скоропостижно скончался 66-летний болельщик тульской команды. Об этом сообщает клуб в официальном телеграм-канале.
Россия — Лига PARI . 27-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Турищев – 10' 0:2 Турищев – 28' 1:2 Рейес – 38'
«Он был настоящим любителем футбола и оставался с «Арсеналом» до последних минут своей жизни. Приносим искренние соболезнования его семье, родным и близким», — говорится в сообщении тульского клуба.
После 27 туров Первой лиги команда из Тулы располагается на девятой строчке турнирной таблицы с 35 очками. Следующий матч «Арсенал» проведёт на выезде с московским «Торпедо» 12 апреля.
Материалы по теме
