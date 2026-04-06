«Краснодар», соответствуйте статусу чемпиона». Созин — о словах Мусаева про спущенные мячи

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о победе «Краснодара» (1:0) над «Ахматом» в 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. После игры главный тренер «быков» Мурад Мусаев пожаловался на состояние газона и спущенные мячи.

«После чемпионства «Краснодара» многие говорили, что такого не повторится. Мы слышали про синдром второго сезона, моральную и физическую усталость, отсутствие опыта… Сейчас «Краснодар» вышел на финишную прямую в борьбе за чемпионство. Второе подряд. И клуб Галицкого игрой доказывает, что все опасения были напрасны.

С «Ахматом» тоже был качественный футбол. Хотя все знают, как тяжело в Грозном, «Зенит» и ЦСКА там вообще проиграли. Не могу назвать победу «Краснодара» заслуженной, но и незаслуженной – тоже. Когда у клуба есть такой футболист, как Кордоба, то ты можешь рассчитывать на чемпионство. Такие звёзды и такие их действия отличают «Краснодар», например, от «Локомотива». Поэтому Кордоба с командой и на первом месте.

Смутило тут другое – снова речь про видео из раздевалки. Мы недавно говорили про слова Карпина в перерыве с Никарагуа, теперь – про Мусаева. Я не знаю, зачем после победного матча выставлять видео, где тренер победившей команды жалуется на газон и спущенные мячи. «Краснодар», ну вы же чемпионы, соответствуйте этому статусу! Зачем нужны эти жалобы и обиды?

Тренер проигравшей команды после матча похвалил соперника, хотя мог бы рассказать про спорные судейские решения. А клуб-чемпион жалуется на спущенные мячи. Это странная ситуация. Мне кажется, когда тренер говорит такое своей команде – он с ней заигрывает. Но харизмы и статуса это точно не добавляет. «Краснодар» выиграл не потому, что им мячи не надули, а потому, что это хорошая команда. С лучшим форвардом лиги. И уже этим можно гордиться, за это хвалить футболистов.

Хотелось бы, чтобы «Краснодар» подчёркивал свой чемпионский статус и амбиции не только на поле. Ушёл бы от ощущения, что все против них. Это клуб-чемпион, но я желаю ему побеждать не только в игре. И тогда повесить на шею золотые медали второй раз подряд», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.