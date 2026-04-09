«Фрайбург» — «Сельта»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Фрайбург» (Германия) и «Сельта» (Испания). Игра пройдёт на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго.

На стадии 1/8 финала соревнования «Фрайбург» по сумме двух встреч победил «Генк» со счётом 5:2. «Сельта» по сумме двух матчей обыграла «Лион» — 3:1.

