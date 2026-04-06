Бывший нападающий «Локомотива» и «Рубина» Лисакович перешёл в «Торпедо-БелАЗ»

Нападающий Виталий Лисакович на правах свободного агента присоединился к белорусскому «Торпедо-БелАЗ». Об этом сообщает официальный сайт автозаводцев.

Ранее Лисакович выступал за солигорский «Шахтёр», московский «Локомотив», казанский «Рубин» и калининградскую «Балтику». У футболиста также есть опыт выступления и за другие зарубежные клубы: ранее игрок защищал цвета словенского «Целе» и ряда хорватских команд. Помимо этого, в активе нападающего 28 матчей за сборную Беларуси, в которых он забил семь голов.

На данный момент «Торпедо-БелАЗ» с тремя очками после двух туров занимает восьмое место в турнирной таблице Высшей лиги.

Материалы по теме
