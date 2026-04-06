В Норвегии рассказали о затяжке выдачи гражданства Никите Хайкину в преддверии ЧМ-2026

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальтведт высказался о ситуации с вратарём «Будё-Глимт» Никитой Хайкиным, который подал заявку на получение норвежского паспорта в преддверии чемпионата мира 2026 года.

«По-прежнему нет новостей о ситуации Никиты Хайкина с получением гражданства Норвегии, и это становится немного странным. Мы думали, что решение будет принято в марте. Сейчас ситуация затягивается, и никто не может объяснить почему. Для того чтобы у него были шансы на чемпионат мира, ещё есть время получить паспорт, но скоро это станет неактуальным», — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборная Норвегии примет участие в финальной стадии чемпионата мира — 2026 в США, Канаде и Мексике. Соперниками скандинавской команды по группе I станут сборные Ирака, Сенегала и Франции.

Материалы по теме
Ради ЧМ игроки массово меняют гражданство. Экс-форвард «Зенита» успел, Хайкин — не факт
Ради ЧМ игроки массово меняют гражданство. Экс-форвард «Зенита» успел, Хайкин — не факт
