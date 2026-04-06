«Тоттенхэм» не разрешил Канье Уэсту выступить на своём стадионе — Daily Mail

Лондонский «Тоттенхэм» отказал американскому рэперу и продюсеру Канье Уэсту выступить на своём стадионе. Причиной этому стали антисемитские высказывания артиста и исторические связи клуба с еврейской общиной, сообщает Daily Mail.

Вместо этого рэпера пригласили выступить на фестивале Wireless Festival. Это решение столкнулось с яростной критикой, в результате чего два крупных спонсора отказались от участия в мероприятии.

Компания Pepsi объявила о прекращении спонсорской поддержки в знак протеста против выступления Канье Уэста в качестве хедлайнера фестиваля. Спустя несколько часов к Pepsi присоединилась компания Diageo, владеющая брендами Guinness, Johnnie Walker и Captain Morgan.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал ситуацию, назвав решение фестиваля пригласить Канье Уэста «вызывающим глубокую озабоченность». Он отметил, что, если учитывать предыдущие антисемитские высказывания рэпера, существует возможность запрета ему въезда в страну.