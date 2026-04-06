«Балтика» отказалась продавать Хиля зимой во «Флуминенсе» за € 4,5 млн

«Балтика» отказалась продавать Брайана Хиля зимой в бразильский «Флуминенсе» за € 4,5 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Калининградский клуб отказался от обсуждения возможной сделки по причине того, что «Флуминенсе» сделал предложение после завершения зимнего трансферного окна в России. Это делало невозможным поиск замены. Что касается лета, то «Балтика» будет готова рассмотреть продажу нападающего за сумму от € 5 млн», — добавил источник «Чемпионата».

Хиль выступает за «Балтику» с января 2025 года. В текущем сезоне на счету сальвадорского нападающего 13 голов и одна результативная передача в 23 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

