«Болонья» — «Астон Вилла»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Болонья» (Италия) и «Астон Вилла» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

На стадии 1/8 финала соревнования «Болонья» по сумме двух встреч победила «Рому» со счётом 5:4. На аналогичном этапе «Астон Вилла» по сумме двух матчей обыграла «Лилль» — 3:0.

Рекорды Лиги Европы УЕФА: