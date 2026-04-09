«Порту» — «Ноттингем Форест»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Олимпик Лион — Лорьян. Прямая трансляция
Порту — Ноттингем Форест: во сколько начало матча 1/4 финала Лиги Европы 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Порту» (Португалия) и «Ноттингем Форест» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Драгау» (Порту). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги Европы «Порту» — «Ноттингем Форест» в России принадлежат Okko
Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
1 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
1:0 Гомес – 11'     1:1 Фернандеш – 13'    

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

На стадии 1/8 финала соревнования «Порту» по сумме двух встреч победил «Штутгарт» со счётом 4:1, «Ноттингем Форест» по сумме двух матчей прошёл «Мидтьюлланн» — 2:2 (3:0 пен.).

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Мне хотелось выбраться оттуда». Постекоглу — об увольнении из «Ноттингем Форест»

