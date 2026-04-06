Алан Ширер: меня нисколько не удивит победа «Манчестер Сити» в Кубке Англии

Экс-футболист «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Англии Алан Ширер высказался о влиянии на «Арсенал» вылета из Кубка Англии в контексте чемпионской гонки в английской Премьер-лиге, а также о перспективах «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

«После вылета из Кубка Англии «Арсеналу» психологически будет невероятно сложно достичь того, к чему он стремится. Меня нисколько не удивит победа «Манчестер Сити» в Кубке Англии, один трофей в этом сезоне они уже взяли. При этом «Ман Сити», как мне кажется, вряд ли станет победителем Премьер-лиги, в Лиге чемпионов у них тоже были проблемы. У «Манчестер Сити» непростой жребий в Кубке, но их опыт позволит им подойти к этой встрече в ранге фаворита. В 1/4 финала они победили «Ливерпуль», у них есть все шансы на трофей», — приводит слова Ширера BBC.