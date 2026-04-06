КДК РФС рассмотрит флеш-интервью Евсеева после матча «Динамо» Мх — «Балтика»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (2:2). Специалист был недоволен судейством и использовал 12 нецензурных слов за 37 секунд послематчевого интервью.

Как говорится на официальном сайте РФС, комитет изучит интервью Евсеева на предмет неспортивного поведения.

После игры тренер заявил: «Какой VAR, *****? Футболист, если, *****, пас даёт сопернику – какой VAR-то, ***? Мы в Самаре отдаём, *****, минус гол, ***. Тут минус гол, *****. Мы… Нас хоть… ЦСКА – да, переиграл, ***. Тут мы сами, *****, себе «привозим» один гол, *****, второй, *****. Второй мяч, *****… Другой вопрос задайте! Команде «Балтика» кто-то два мяча забивал? А забил кто?! Кто меньше всех забил, ***».