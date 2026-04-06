«Даже компьютер не ответит на этот вопрос». Ловчев о фаворите матча «Зенит» — «Краснодар»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказал мнение о фаворите предстоящего матча 24‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».

— «Зенит» или «Краснодар»?

— Даже компьютер не ответит на этот вопрос. По‑футбольному думая — «Краснодар» мобильнее и слаженнее, но игра пройдёт в Санкт‑Петербурге, «Зенит», в свою очередь, не полностью реализует потенциал своих игроков, индивидуально они очень сильные. Думаю, индивидуальные качества игроков «Зенита» возьмут верх над командной сыгранностью «Краснодара», — сказал Ловчев в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

Встреча пройдёт в Санкт‑Петербурге 12 апреля, начало — в 19:30 мск. В данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на одно очко.